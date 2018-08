Nova školska i vrtićka godina je pred vratima i pravo je vrijeme za dobre novitete u životu djeteta. Vlastiti kutak za spavanje, učenje i igru ono je što vaš mališan treba i u što vrijedi uložiti vrijeme i novac.

Nova školska godina i roditeljima i djeci donosi mnoga uzbuđenja, a jedno od njih je i uređenje dječje sobe. To je gotovo najvažnije pitanje jer školarac mora imati svoj kutak za spavanje, učenje i igru koji će biti uređen funkcionalno te prema osobnosti djeteta. Psiholozi ističu kako je teško odrediti fiksnu dob kada bi dijete trebalo imati svoju sobu, no najčešće je to nakon treće godine. Neka djeca su spremna na odvajanje od roditelja već s godinu dana, a neka samostalno u svojoj sobi mogu boraviti tek s pet godina. No svi se slažu kako s polaskom u školu svakako moraju imati svoju oazu.

Što u sobi treba biti

Kutak za spavanje, igru, spremanje odjeće i drugih stvari te kutak za učenje ono su što u sobi mora biti, a da biste sve to spretno uklopili treba vam najmanje od 8 do 10 četvornih metara. Kvalitetan krevet i madrac, ormar za odjeću, funkcionalan radni stol, police ili ormarići za razne sitnice osnovni su komadi namještaja. Ako vam prostora nedostaje, birajte multifunkcionalni namještaj: povišeni krevet ispod kojeg je radni stol, povišeni krevet s ormarićem u donjem dijelu, radni stol s mogućnošću zakretanja… Pokušajte sobu urediti tako da se njena funkcionalnost mijenja kako dijete raste, znači da je najprije prilagođena malom djetetu, potom mlađem školarcu, zatim tinejdžeru te starijem srednjoškolcu. Postavite dovoljno polica i ladica za školske knjige i pribor, i to u blizini radnog stola da dijete ne mora za svaku novu knjigu ili potreban pribor ustajati od stola. Dalje od radne zone možete postaviti garderobne ormare, police za igračke i ostale elemente koji nisu vezani uz učenje.

Poštujte želje djeteta

Bez obzira u kojoj dobi dijete dobiva svoju sobi ili ako je preuređujete, vrlo je važno dijete uključiti u uređenje i poštivati njegove sugestije, posebice kada je riječ o odabiru boje zidova, detalja, odabira likova kojima sobu žele ukrasiti. Odaberite boje zidova koje će oslikavati temperament djeteta. Plava, zelena i smeđa boja će smiriti prostor, dok će ga crvena, ljubičasta, narančasta i žuta učiniti življim. Ako se radi o živim bojama, koristite nježne tonove, kako prostor ne bi postao neugodan. Vrlo je važno kako ćete pozicionirati namještaj te da soba ima prirodan izvor svjetlosti. Dječja soba ne bi trebala biti zagušena stvarima. Dobro organizirani ormari, dovoljno polica i ladica omogućit će da stvari u dječjoj sobi budu uvijek nadohvat ruke te da ambijent dječje sobe bude ugodan i skladan. U manjim dječjim sobama izbjegavajte šarenilo što je više moguće, a bez obzira na veličinu sobe, izbjegavajte dječju sobu zatrpavati sobnim biljkama, staklenim predmetima i ogledalima.

Kakav krevet, podnice i madrac

S obzirom na to da i djeca barem trećinu vremena provode spavajući i za njih je osobito važno da imaju udoban krevet odgovarajućih dimenzija, a koji bi svakako trebao imati kvalitetnu podnicu i madrac. Najbolje bi bilo odmah nakon dječjeg krevetića kupiti standardni krevet 90 × 200 cm. Kreveti za djecu predškolske dobi mogu biti nešto manjih dimenzija, ali ako se odmah kupi klasična veličina kreveta, izbjegava se dodatna kupnja kasnije. Drvene podnice omogućavaju stalno prozračivanje madraca, a također podržavaju pravilan položaj tijela. Jednako tako, kvalitetan madrac pruža dobru potporu tijelu i osigurava ispravan položaj kralježnice tijekom spavanja. Važno je da uzglavlje kreveta bude postavljeno uza zid. Ne dopustite da krevet stoji bez oslonca u prostoru ili s uzglavljem ispod prozora. Također, krevet ne bi smio stajati nasuprot vratima ili prozoru. Položaj namještaja u sobi u odnosu na krevet treba biti takav da ne djeluje prijeteće i da nijedan rub ne gleda izravno na sam krevet. Zavjese i posteljina neka budu u skladu s bojom sobe ili stilom uređenja.

Osigurajte im intimnost kad odrastu

Sa završetkom osnovne škole navike i potrebe vašeg djeteta uvelike se mijenjaju. U svojoj će sobi tražiti intimu, mir i doista prostor samo za sebe. Vrlo će vjerojatno dijete samo predložiti novi raspored, zahtijevati neki novi komad namještaja i boje zidova. Uz nekoliko zgodnih detalja poput tepiha, vreće za sjedenje, ogledala, police za šminku i neobičnih zavjesa moći ćete mnogo napraviti. Velika je vjerojatnost i da će gotovo sve igračke završiti u kutiji u podrumu. Važno je da pustite svojeg srednjoškolca da sam osmisli novi raspored i izgled svoje sobe.

Dodatnu kupnju izbjeći ćete odabirom neutralnih boja kreveta. Tako, umjesto šarenoga, kupite bijeli krevet ili krevet boje drveta i šarenu dječju posteljinu. Kada dijete poraste, možete zamijeniti dječju posteljinu “ozbiljnijim” dezenima, a da ne morate kupovati cijeli krevet.

